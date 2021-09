In campo a 60 anni. E nello spogliatoio distribuisce soldi... (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il vicepresidente del Suriname Ronnie Brunswijk esordisce a 60 da titolare scendendo in campo con l'Inter Moengotapoe, di cui è anche proprietario, e giocando con la fascia da capitano il match di ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il vicepresidente del Suriname Ronnie Brunswijk esordisce a 60 da titolare scendendo incon l'Inter Moengotapoe, di cui è anche proprietario, e giocando con la fascia da capitano il match di ...

Advertising

acmilan : Despite the swampy pitch, #OnThisDay 19 years ago, Seedorf scored his first goal for us! ?? Il campo pesante non f… - amnestyitalia : #Afghanistan I talebani hanno già commesso un lungo elenco di violazioni e di crimini di diritto internazionale, sm… - FBiasin : Quando i più giovani vi chiedono “ma che giocatore era Roberto #Baggio?” potete serenamente mostrar loro questa cli… - yourminorthreat : RT @acmilan: Despite the swampy pitch, #OnThisDay 19 years ago, Seedorf scored his first goal for us! ?? Il campo pesante non fermò la cla… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Ronnie Brunswijk: l'ex ribelle, oggi vicepresidente del Suriname, gioca un match a 60 anni #SkySport -