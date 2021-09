“Honolulu”, al via stasera il nuovo programma comico di Italia 1 con Francesco Mandelli e Fatima Trotta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il nuovo programma comico “Honolulu”, debutta stasera su Italia 1 mercoledì 22 settembre dalle 21:30 , prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content e condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Ospite della puntata: Filippo Bisciglia. Fatima Trotta, conduttrice, attrice e showgirl, e Francesco Mandelli, attore, conduttore, regista e musicista, saranno per la prima volta insieme al timone del nuovo programma comico che regalerà ai telespettatori di Italia 1 una serata di buonumore, leggerezza, allegria e clima festoso. I conduttori, oltre a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il”, debuttasu1 mercoledì 22 settembre dalle 21:30 , prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content e condotto dall’inedita coppia formata da. Ospite della puntata: Filippo Bisciglia., conduttrice, attrice e showgirl, e, attore, conduttore, regista e musicista, saranno per la prima volta insieme al timone delche regalerà ai telespettatori di1 una serata di buonumore, leggerezza, allegria e clima festoso. I conduttori, oltre a ...

Saimon194 : RT @TvCircle1: #Honolulu, prima serata #italia1 - TvCircle1 : #Honolulu, prima serata #italia1 - Parpiglia : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Italia1 il nuovo programma comico #Honolulu condotto da @vittoriafatima e @FrancesNonJova h… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Italia1 il nuovo programma comico #Honolulu condotto da @vittoriafatima e @FrancesNonJova h… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Italia1 il nuovo programma comico #Honolulu condotto da @vittoriafatima e… -