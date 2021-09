Highlights e gol Cagliari-Empoli 0-2, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli Highlights e i gol di Cagliari-Empoli 0-2, match valevole per quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Formazione ospite corsara in Sardegna grazie alle marcature di Di Francesco e Stulac, una per tempo. Gran prova di squadra dei ragazzi di Andreazzoli, che prevalgono sul gioco degli avversari basato sui singoli ed ottengono tre punti importanti. Un risultato piuttosto a sorpresa, specialmente visto il momento di forma che stavano attraversando le due squadre e, in particolare, l’ultima giornata. L’Empoli sale a quota 6 punti, ancora al penultimo posto il Cagliari. I diritti degli Highlights del campionato di Serie A sono detenuti in esclusiva dalla Lega Serie A e dalla piattaforma Dazn ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Glie i gol di0-2, match valevole per quinta giornata del campionato di. Formazione ospite corsara in Sardegna grazie alle marcature di Di Francesco e Stulac, una per tempo. Gran prova di squadra dei ragazzi di Andreazzoli, che prevalgono sul gioco degli avversari basato sui singoli ed ottengono tre punti importanti. Un risultato piuttosto a sorpresa, specialmente visto il momento di forma che stavano attraversando le due squadre e, in particolare, l’ultima giornata. L’sale a quota 6 punti, ancora al penultimo posto il. I diritti deglidel campionato diA sono detenuti in esclusiva dalla LegaA e dalla piattaforma Dazn ...

