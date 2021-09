GP Monaco 2022 | stop alla tradizione a Montecarlo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Verrà ufficializzata il 15 ottobre prossimo, dal Consiglio mondiale del motorsport FIA, la bozza di calendariocircolata dopo Monza. Ventitré Gran Premi, sarà il terzo anno consecutivo in cui la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monaco 2022

FormulaPassion.it

Verrà ufficializzata il 15 ottobre prossimo, dal Consiglio mondiale del motorsport FIA, la bozza di calendariocircolata dopo Monza. Ventitré Gran Premi, sarà il terzo anno consecutivo in cui la Formula 1 proverà a completare la stagione più lunga di sempre....prefissato è quello di raggiungere nuovamente i 100 milioni di dispositivi spediti entro ile ... 2 condivisioni Condividi Tweet AntonioNotizie Relazionate mercato smartphone Economia e ...Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1, in un'intervista alla CNN ha ufficializzato che nel Principato non ci saranno più le porve libere del giovedì, dato che il GP di Monaco si disputerà con un ...Cambia la scansione del week end nel Principato, che verrà equiparato al format e alla programmazione ordinaria su tre giornate consecutive ...