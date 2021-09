GF Vip, scoppia la polemica per il niqab indossato da Jo Squillo: “Sei fuori luogo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha lasciato ancora una volta il segno. Tra richiami e momenti di grande emozione, l’attenzione si è focalizzata su Jò Squillo. La nota showgirl si è presentata in puntata con il niqab, un velo presente nella tradizione araba pre-islamica e in quella islamica che copre l’intero corpo della donna. L’intento era quello di lanciare un messaggio di solidarietà alle donne afghane, ma il risultato è stato recepito male. Francesco Monte single: è finita con Isabella De Candia A rivelare i retroscena della dolorosa separazione tra l'ex tronista e la modella è stato il settimanale "Chi" Grande Fratello Vip 6: Jò Squillo si presenta in niqab La serata del 20 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) La terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha lasciato ancora una volta il segno. Tra richiami e momenti di grande emozione, l’attenzione si è focalizzata su Jò. La nota showgirl si è presentata in puntata con il, un velo presente nella tradizione araba pre-islamica e in quella islamica che copre l’intero corpo della donna. L’intento era quello di lanciare un messaggio di solidarietà alle donne afghane, ma il risultato è stato recepito male. Francesco Monte single: è finita con Isabella De Candia A rivelare i retroscena della dolorosa separazione tra l'ex tronista e la modella è stato il settimanale "Chi" Grande Fratello Vip 6: Jòsi presenta inLa serata del 20 ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo si presenta in niqab e sui social scoppia la polemica - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jo Squillo indossa il niqab e scoppia la Polemica - IzzoEdo : RT @LaStampa: Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo si presenta in niqab e sui social scoppia la polemica - franco_sala : RT @LaStampa: Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo si presenta in niqab e sui social scoppia la polemica - MassimGiannini : RT @LaStampa: Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo si presenta in niqab e sui social scoppia la polemica -