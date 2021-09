GF Vip 6: chi è Andrea Casalino? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tra i vipponi della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Andrea Casalino, entrato nella Casa solo venerdì scorso. Ma chi è il bel modello e popolare attore? Scopriamo insieme qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata! Andrea Casalino è nato 38 anni fa a Brindisi. Dopo essersi diplomato nel 2009 all’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana ha continuato a studiare all’Università, portando avanti contemporaneamente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tra i vipponi della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è anche, entrato nella Casa solo venerdì scorso. Ma chi è il bel modello e popolare attore? Scopriamo insieme qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata!è nato 38 anni fa a Brindisi. Dopo essersi diplomato nel 2009 all’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana ha continuato a studiare all’Università, portando avanti contemporaneamente Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : GF Vip curiosità: nella casa anche il cugino di un famoso cantante, ecco chi è - Novella_2000 : A chi vengono lasciati i cellulari dei concorrenti? Che temperatura c’è in casa? Tutto quello che non sapevi sul… - aldibe73 : RT @axelvassallo: Stasera su @nove ore 20.25 in prima tv una nuova partita di #DealWithIt Stai al Gioco. Padrone di casa:@corsi_gabriele.… - sirgolly : RT @axelvassallo: Stasera su @nove ore 20.25 in prima tv una nuova partita di #DealWithIt Stai al Gioco. Padrone di casa:@corsi_gabriele.… - IsaeChia : #GfVip 6, ecco perché Raffaella Fico aveva tenuto segreta la sua storia d’amore con Piero Neri Il settimanale Chi… -