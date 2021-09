Formazioni ufficiali Ternana-Parma | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledi, match della quinta giornata die del primo turno infrasettimanale del campionato cadetto. Si gioca alle 18:00 ed è tutto pronto per questa sfida tra Maresca e Lucarelli che cercano i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le: in attesa: Colombi; Danilo, Brunetta, Juric, Del Prato, Sohm, Cobbaut, Coulibaly, Mihaila, Inglese, Correia. SportFace.