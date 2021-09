È Dzeko la punta di diamante della nuova Inter (Di mercoledì 22 settembre 2021) Edin Dzeko è al momento la punta di diamante della nuova Inter. Con le sue quattro reti, non sta facendo mancare l’assenza di Lukaku anzi. Classe 1986, il calciatore bosniaco attaccante nerazzurro e capitano della Nazionale Bosniaca, è ora il leader della squadra di Inzaghi. Il Cigno di Sarajevo, come lo chiamano tutti, è un centravanti completo che ha nella prestanza fisica e nel gioco aereo le sue doti migliori. Ottimo realizzatore, capace di creare spazi in area di rigore per servire i compagni, possiede tecnica, velocità e visione di gioco; a ciò unisce un potente tiro da fuori e la capacità di calciare con entrambi i piedi. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Edinè al momento ladi. Con le sue quattro reti, non sta facendo mancare l’assenza di Lukaku anzi. Classe 1986, il calciatore bosniaco attaccante nerazzurro e capitanoNazionale Bosniaca, è ora il leadersquadra di Inzaghi. Il Cigno di Sarajevo, come lo chiamano tutti, è un centravanti completo che ha nella prestanza fisica e nel gioco aereo le sue doti migliori. Ottimo realizzatore, capace di creare spazi in area di rigore per servire i compagni, possiede tecnica, velocità e visione di gioco; a ciò unisce un potente tiro da fuori e la capacità di calciare con entrambi i piedi.

