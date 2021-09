Droga e armi: 2 arresti e 4 denunce tra Bergamo e provincia (Di mercoledì 22 settembre 2021) I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno svolto nelle ultime ore specifici servizi di controllo volti alla prevenzione e al contrasto dei reati commessi contro il patrimonio e nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, cui hanno preso parte anche il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri, i militari dell’Arma hanno identificato circa 70 persone, di cui 32 di interesse operativo. A Trescore Balneario, nell’ambito di un controllo a un campo nomadi, i militari della locale Stazione Carabinieri e della Stazione di Grumello del Monte hanno deferito 2 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, elevato 4 contravvenzioni al codice della strada e accertato 2 violazioni amministrative per mancate cessioni di fabbricati. A Seriate, i militari della Sezione Radiomobile di Bergamo hanno denunciato ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) I militari della Compagnia Carabinieri dihanno svolto nelle ultime ore specifici servizi di controllo volti alla prevenzione e al contrasto dei reati commessi contro il patrimonio e nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, cui hanno preso parte anche il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri, i militari dell’Arma hanno identificato circa 70 persone, di cui 32 di interesse operativo. A Trescore Balneario, nell’ambito di un controllo a un campo nomadi, i militari della locale Stazione Carabinieri e della Stazione di Grumello del Monte hanno deferito 2 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, elevato 4 contravvenzioni al codice della strada e accertato 2 violazioni amministrative per mancate cessioni di fabbricati. A Seriate, i militari della Sezione Radiomobile dihanno denunciato ...

