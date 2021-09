Don Matteo appende la tonaca al chiodo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo 22 anni Don Matteo toglie la tonaca. Terence Hill passa il testimone a Raoul Bova La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Sostiene Terence Hill, alias Mario Girotti, alias Don Matteo, che era proprio il frusciare della tonaca, consunta e malandata, a dargli il ritmo della battuta, a costruirgli il personaggio. Ora Don Matteo, misteriosamente come era arrivato, va via. Al suo posto ecco il gagliardo Raoul Bova che non va in bici ma in moto e che smette gli abiti talari. Giusta scelta, voler assomigliare non porta mai bene. Così dopo vent’anni un ultimo ciak gonfio di lacrime per quello che è stato, prima a Gubbio e poi a Spoleto dove Terence lascia un paese che lo ha tanto amato, a cominciare da Spartaco, il proprietario del ristorante che sta accanto alla ricostruita stazione dei carabinieri ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo 22 anni Dontoglie la. Terence Hill passa il testimone a Raoul Bova La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Sostiene Terence Hill, alias Mario Girotti, alias Don, che era proprio il frusciare della, consunta e malandata, a dargli il ritmo della battuta, a costruirgli il personaggio. Ora Don, misteriosamente come era arrivato, va via. Al suo posto ecco il gagliardo Raoul Bova che non va in bici ma in moto e che smette gli abiti talari. Giusta scelta, voler assomigliare non porta mai bene. Così dopo vent’anni un ultimo ciak gonfio di lacrime per quello che è stato, prima a Gubbio e poi a Spoleto dove Terence lascia un paese che lo ha tanto amato, a cominciare da Spartaco, il proprietario del ristorante che sta accanto alla ricostruita stazione dei carabinieri ...

