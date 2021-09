Detto Fatto, un imprevisto fa infuriare Bianca Guaccero:”cosa c***o state facendo?” (Di mercoledì 22 settembre 2021) È accaduto ieri: una caduta di stile per la conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, che di fronte a un imprevisto non ha saputo contenersi. cosa è accaduto? Lo ha segnalato See Lallero: un errore da parte dalla regia e il VIP misterioso annunciato da Bianca Guaccero è stato svelato prima del tempo. Di chi si trattava? Di Raul Cremona, presente in trasmissione per annunciare la partenza del programma Voglio essere un Mago, su Rai 2. Il programma in questione mette in competizione 12 ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, perché diventino illusionisti e incantatori professionisti. Il compito di Raul Cremona? Supervisionare alunni e insegnanti durante il reality. Lo svelamento del VIP, chiaramente, ha rovinato la sorpresa a tutti i telespettatori. La ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 22 settembre 2021) È accaduto ieri: una caduta di stile per la conduttrice di, che di fronte a unnon ha saputo contenersi.è accaduto? Lo ha segnalato See Lallero: un errore da parte dalla regia e il VIP misterioso annunciato daè stato svelato prima del tempo. Di chi si trattava? Di Raul Cremona, presente in trasmissione per annunciare la partenza del programma Voglio essere un Mago, su Rai 2. Il programma in questione mette in competizione 12 ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, perché diventino illusionisti e incantatori professionisti. Il compito di Raul Cremona? Supervisionare alunni e insegnanti durante il reality. Lo svelamento del VIP, chiaramente, ha rovinato la sorpresa a tutti i telespettatori. La ...

