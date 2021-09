Covid, Draghi “Scienza e politica devono collaborare” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice che le accademie nazionali delle scienze e le accademie nazionali delle scienze sociali e umane abbiano deciso di dare il loro contributo alla presidenza italiana del G20. L'evento di oggi ha luogo nell'Accademia dei Lincei, che si è distinta nei secoli per la qualità della sua produzione scientifica e il prestigio dei suoi membri”. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un messaggio al Summit G20 in corso all'Accademia Nazionale dei Lincei. Si tratta di una conferenza delle accademie omologhe con lo scopo di produrre due documenti congiunti su temi di interesse globale che andranno sottoposti all'attenzione dei governi che partecipano al summit.“Ringrazio il Presidente Antonelli, il Vicepresidente Parisi e tutti i soci dell'Accademia per aver favorito questa importante iniziativa – aggiunge Draghi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice che le accademie nazionali delle scienze e le accademie nazionali delle scienze sociali e umane abbiano deciso di dare il loro contributo alla presidenza italiana del G20. L'evento di oggi ha luogo nell'Accademia dei Lincei, che si è distinta nei secoli per la qualità della sua produzione scientifica e il prestigio dei suoi membri”. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario, in un messaggio al Summit G20 in corso all'Accademia Nazionale dei Lincei. Si tratta di una conferenza delle accademie omologhe con lo scopo di produrre due documenti congiunti su temi di interesse globale che andranno sottoposti all'attenzione dei governi che partecipano al summit.“Ringrazio il Presidente Antonelli, il Vicepresidente Parisi e tutti i soci dell'Accademia per aver favorito questa importante iniziativa – aggiunge...

