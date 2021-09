“Cosa non si fa”, il singolo di Giovanna Turi: un inno alle donne (Di mercoledì 22 settembre 2021) “‘Cosa non si fa’ è per tutte le donne che si amano – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo – È una forma di amore verso se stessi e verso gli altri” Dal 17 settembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Cosa non si fa”, nuovo brano di Giovanna Turi. Cosa non si fa per piacere o piacersi? Come possiamo star bene con noi stessi senza inseguire inutili ideali di perfezione? Questi gli interrogativi che GGiovanna Turi pone all’ascoltatore nel suo nuovo brano, “Cosa non si fa”, un pezzo in cui l’autrice vuole sottolineare l’importanza della sostanza, dell’autentico benessere personale a discapito della mera apparenza e dell’estetica da cui siamo tanto ossessionati pur di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 settembre 2021) “‘non si fa’ è per tutte leche si amano – spiega l’artista a proposito del nuovo– È una forma di amore verso se stessi e verso gli altri” Dal 17 settembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “non si fa”, nuovo brano dinon si fa per piacere o piacersi? Come possiamo star bene con noi stessi senza inseguire inutili ideali di perfezione? Questi gli interrogativi che Gpone all’ascoltatore nel suo nuovo brano, “non si fa”, un pezzo in cui l’autrice vuole sottolineare l’importanza della sostanza, dell’autentico benessere personale a discapito della mera apparenza e dell’estetica da cui siamo tanto ossessionati pur di ...

