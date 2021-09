Calcio a 5 femminile, Italia-Russia 2-2. Un altro pareggio per le azzurre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l’1-1 di ieri, il 2-2 di oggi. La Nazionale Italiana di Calcio a 5 femminile pareggia ancora contro la Russia nel secondo test di preparazione disputato a Novarello (Novara) verso il Main Round di Qualificazione alla Final Four degli Europei (20-23 ottobre, in quel di Halmstad, in Svezia). Partita senza esclusione di colpi quella fra la compagini allenate rispettivamente da Francesca Salvatore e da Evgenii Kuzmin: si parte subito con un botta e risposta sull’asse Nikitina-Giuliano, per l’1-1 del primo tempo. Nella ripresa, invece, le azzurre passano subito, con la rete di Dal’Maz, ribaltando temporaneamente le sorti dell’incontro, ma a poco più di centoventi secondi dalla fine, ecco arrivare il punto del pari di Pravdina, che vale il definitivo 2-2. “Usciamo da questo doppio confronto – fa sapere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l’1-1 di ieri, il 2-2 di oggi. La Nazionalena dia 5pareggia ancora contro lanel secondo test di preparazione disputato a Novarello (Novara) verso il Main Round di Qualificazione alla Final Four degli Europei (20-23 ottobre, in quel di Halmstad, in Svezia). Partita senza esclusione di colpi quella fra la compagini allenate rispettivamente da Francesca Salvatore e da Evgenii Kuzmin: si parte subito con un botta e risposta sull’asse Nikitina-Giuliano, per l’1-1 del primo tempo. Nella ripresa, invece, lepassano subito, con la rete di Dal’Maz, ribaltando temporaneamente le sorti dell’incontro, ma a poco più di centoventi secondi dalla fine, ecco arrivare il punto del pari di Pravdina, che vale il definitivo 2-2. “Usciamo da questo doppio confronto – fa sapere ...

