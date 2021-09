Atletica: Tamberi taglia nastro dei centri McFit di Roma Laurentina e Tiburtina (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi ha tagliato il nastro dei centri McFit di Roma Laurentina e di Tiburtina. Il campione olimpico ha partecipato al press tour con la stampa in occasione del taglio del nastro del centro fitness di Roma Laurentina, presso il Maximo Shopping Center. "Mi piace lo spirito giovane e attento alla salute che incarna McFit e sono molto felice oggi di essere qui”. Così Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha commentato l'inaugurazione dei due nuovi centri di Roma. “Lo sport è da sempre parte della mia vita, in ogni sua forma - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 set. - (Adnkronos) - Gianmarcohato ildeidie di. Il campione olimpico ha partecipato al press tour con la stampa in occasione del taglio deldel centro fitness di, presso il Maximo Shopping Center. "Mi piace lo spirito giovane e attento alla salute che incarnae sono molto felice oggi di essere qui”. Così Gianmarco, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha commentato l'inaugurazione dei due nuovidi. “Lo sport è da sempre parte della mia vita, in ogni sua forma - ha ...

Advertising

Eurosport_IT : La stagione perfetta non esist... ?? Dopo l'oro olimpico e la vittoria in Diamond League, Gimbo Tamberi chiude il 2… - sportli26181512 : Tamberi: 'Mi sento leggero, non vedo l'ora di tornare a gareggiare'. VIDEO: L'oro olimpico a Sky Sport: 'Avrei un g… - STnews365 : Atletica, dopo Tokyo Tamberi punta Eugene. Tamberi dimostra ancora una volta come per arrivare al top nello sport s… - AnsaMarche : Atletica: Tamberi, mi restano Mondiali outdoor per fare bingo. Olimpionico, grande emozione per cerimonia domani al… - zazoomblog : Atletica: Tamberi mi restano Mondiali outdoor per fare bingo - #Atletica: #Tamberi #restano #Mondiali -