Apple regala 6 mesi di Music ai possessori di AirPods e BeatsHDblog it

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’offerta è valida sia per i nuovi acquirenti die Beats che per i già. Scopri tutti i dettagli per l’attivazione.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

tariffando : Apple che regala cose. Ma che sta succedendo? 6 mesi di Music in omaggio a chi ha le AirPods - iMatteo_Pau : Apple vi regala ben 6 mesi di #AppleMusic! Il tutto se avete delle AirPods o delle Beats idonee all’offerta! ???? Li… - berkley1_ : RT @HDblog: Apple regala 6 mesi di Music ai possessori di AirPods e Beats - HDblog : Apple regala 6 mesi di Music ai possessori di AirPods e Beats - corpuscolo : @madeighline Poi se sei iscritta all'università la apple mi sa che ti fa uno sconto sui prodotti se prendi un pro o… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple regala

HDblog

Per quanto riguarda i prezzi italiani, ricordiamo come perMusic siano necessari 9,99 euro al mese. L'azienda di Cupertino ha comunque strutturato anche un piano famiglia da 14,99 euro al mese, ...Finch è il nuovo film con star Tom Hanks in arrivo il 5 novembre e il trailerle prime sequenze in attesa del debutto suTV+. Nel video si assiste a un disastro che distrugge ogni coltivazione e forma di vita. Un uomo si nasconde e si ritrova da solo, prima di ...L'offerta è valida sia per i nuovi acquirenti di AirPods e Beats che per i già possessori. Scopri tutti i dettagli per l'attivazione.Tom Hanks è il protagonista di Finch, un nuovo film di cui online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto su Apple TV+. Finch è il nuovo film con star Tom Hanks in arrivo il 5 novembre e il ...