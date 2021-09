Amici 21, chi è la ballerina sarda Carola Puddu: “Perfetta per la Celentano” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al via una nuova edizione del talent show . (Instagram)Dalla Sardegna arriva una delle ballerine di ‘Amici di Maria De Filippi’ che è destinata a emozionare maggiormente. Se l’ultima edizione del talent show più amato e seguito della televisione italiana aveva regalato la prima vittoria assoluta per una concorrente della categoria ballo, la bravissima Giulia Stabile, ecco che quest’anno la storia potrebbe ripetersi grazie a questa ragazza sarda. —>>> Leggi anche Amici 21, Inder: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO Iscritta alla Capoterra 2000 Academy, lei si chiama Carola Puddu e ha solo 20 anni, ma già ha mostrato sin dalle primissime puntate di questa nuova stagione del programma, una grandissima bravura. Talento puro per questa ragazza che viene da Selargius e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al via una nuova edizione del talent show . (Instagram)Dalla Sardegna arriva una delle ballerine di ‘di Maria De Filippi’ che è destinata a emozionare maggiormente. Se l’ultima edizione del talent show più amato e seguito della televisione italiana aveva regalato la prima vittoria assoluta per una concorrente della categoria ballo, la bravissima Giulia Stabile, ecco che quest’anno la storia potrebbe ripetersi grazie a questa ragazza. —>>> Leggi anche21, Inder: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO Iscritta alla Capoterra 2000 Academy, lei si chiamae ha solo 20 anni, ma già ha mostrato sin dalle primissime puntate di questa nuova stagione del programma, una grandissima bravura. Talento puro per questa ragazza che viene da Selargius e ...

