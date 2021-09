Steiner | ' La conferma di Schumacher e Mazepin in Haas prima del GP Russia'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Steiner conferma

Aspettiamo ancora qualche giorno, speriamo venga risolto tutto', ha detto. Pare che il nuovo contratto dovrebbe essere firmato e annunciato prima della GP Russia, a Sochi, del 26 settembre. '...... Guntherha parlato delle trattative di rinnovo con Mick Schumacher e Nikita Mazepin per la stagione 2022, precisando come la squadra potrebbe annunciare ladi entrambi i piloti già ...Gunter Steiner ha affermato la ricerca di un accordo con Mick Schumacher, nel contesto di un imminente prolungamento di contratto per il pilota tedesco ...Sochi, 21 set. (Adnkronos) - L'estensione del contratto del pilota tedesco Mick Schumacher con il team americano di Formula 1 Haas è imminente, come ...