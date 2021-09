Serie B 2021/2022: Pisa inarrestabile, primo punto per il Pordenone contro la Reggina (Di martedì 21 settembre 2021) Pisa sempre più primo. La squadra di D’Angelo conquista la sua quinta vittoria nelle prime cinque giornate della Serie B 2021/2022 contro il Monza (2-1) e resta in prima posizione a punteggio pieno. Grande vittoria anche per il Lecce che si impone 0-3 in casa del Crotone. Terza sconfitta consecutiva per il Como, che a Cosenza si è arreso al 2-0. primo punto stagionale per il Pordenone contro la Reggina (1-1), mentre la Spal vince 3-2 in casa contro il Vicenza. Pisa-MONZA 2-1 – Dopo soli sette minuti dall’inizio del match il Pisa sblocca il risultato con un’azione personale splendida di Giuseppe Sibilli che mette giù Barberis con una finta e calcia con ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021)sempre più. La squadra di D’Angelo conquista la sua quinta vittoria nelle prime cinque giornate dellail Monza (2-1) e resta in prima posizione a punteggio pieno. Grande vittoria anche per il Lecce che si impone 0-3 in casa del Crotone. Terza sconfitta consecutiva per il Como, che a Cosenza si è arreso al 2-0.stagionale per illa(1-1), mentre la Spal vince 3-2 in casail Vicenza.-MONZA 2-1 – Dopo soli sette minuti dall’inizio del match ilsblocca il risultato con un’azione personale splendida di Giuseppe Sibilli che mette giù Barberis con una finta e calcia con ...

Advertising

Gazzetta_it : Vergognosi insulti razzisti a Maignan prima di Juve-Milan. E a Udine i soliti cori... #seriea - SkyTG24 : Emmy 2021, RuPaul vince per Drag Race e diventa l'afroamericano più premiato nella storia - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - CorSport : #Gosens e #Zappacosta fanno volare l'#Atalanta: al #Sassuolo non basta #Berardi ?? - Gazzetta_it : Il Pisa non si ferma, ok Lecce e Spal. La tripletta di Lapadula lancia il Benevento #SerieB -