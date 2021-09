Serie A: Juventus a La Spezia per la prima vittoria (Di martedì 21 settembre 2021) Quattro giornate di campionato, due punti in classifica. Max Allegri, e tutto il mondo Juventus, si aspettavano un ritorno decisamente diverso del tecnico livornese ma la Serie A è appena all'inizio e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Quattro giornate di campionato, due punti in classifica. Max Allegri, e tutto il mondo, si aspettavano un ritorno decisamente diverso del tecnico livornese ma laA è appena all'inizio e ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - LALAZIOMIA : Calcio, Serie A. Insulti razzisti a Maignan da un tifoso della Juventus allo Stadium - Eurosport - LALAZIOMIA : Serie A: il Napoli convince i bookmaker, per lo scudetto azzurri con la Juventus in scia alle milanesi -