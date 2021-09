Saliscendi vocali dall’anima e per l’anima

Leggi su ilmanifesto

Vale la pena ritornare su questa autoproduzione uscita prima della pandemia perché di voci così non se ne sentono tutti i giorni. La bolognese Sara Zaccarelli, trent'anni, ha cominciato come clarinettista e poi si è convertita cantante. Gavetta nel rock, soul, funky e blues. Questo Sing for my soul presenta blues macerati, spiritual scurissimi, nu-soul dondolanti e sensualissimi. Ma soprattutto una voce che stende. Nel gruppo che l'accompagna da segnalare la chitarra sapiente di Aldo Betto e l'implacabile basso di