Rincaro benzina, prezzi record che tendono ad aumentare (Di martedì 21 settembre 2021) Le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme, la spesa per la benzina sta diventando insostenibile Le cifre che vengono riportate qui molti automobilisti già le conoscono per esperienza diretta. il prezzo della benzina continua ad aumentare inarrestabilmente, e non c’è molto da fare, dipende da una lunga filiera che ha origini nei trattati con paesi lontani. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 21 settembre 2021) Le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme, la spesa per lasta diventando insostenibile Le cifre che vengono riportate qui molti automobilisti già le conoscono per esperienza diretta. il prezzo dellacontinua adinarrestabilmente, e non c’è molto da fare, dipende da una lunga filiera che ha origini nei trattati con paesi lontani. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ragusaoggi : oggi su ragusaoggi | Benzina a prezzi folli, ancora aumenti: +20% di rincaro annuo, +338 euro in più a famiglia… - FeelRougeTV : Carburanti, Unione Nazionale Consumatori: 'Benzina record, in un anno benzina +20,3%: pari a 338 euro annui ??… - andrew_mella : La vita di prima, il rincaro della benzina. [epigramma vergato nel traffico veicolare] - Ettore45642592 : Per il Green Pass si scatena l'inferno per il rincaro delle bollette benzina ecc. non vola una mosca La vera ditta… - 1926Gianluca : Luce e gas in aumento del 40% per un rincaro annuo a famiglia di 500 euro, benzina aumentata di 45cent in 2 mesi ed… -