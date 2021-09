Quando tutto sembra essere contro di noi (Di martedì 21 settembre 2021) “, dobbiamo ricordare che gli aerei decollano contro vento e non con esso.” Henry Ford Oggi vi lascio la mia citazione motivazionale. Analizziamo insieme questa citazione, perché la trovo cosi stimolante. Inizia insegnandoti che non sarai necessariamente supportato Quando andrai a creare un tuo progetto. Al contrario, avrai tutto contro di te. “Ma tutti questi problemi ti impediranno di realizzare il tuo progetto? “ No, è il contrario! ti aiuteranno. Quando hai un problema devi trovare una soluzione, che ti permetta di andare avanti. Questo è esattamente ciò che significa questa frase, pensi di avere tutto contro di te e non puoi arrivarci Quando questi problemi sono in realtà trampolini per far decollare il tuo progetto. Tutti i ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 21 settembre 2021) “, dobbiamo ricordare che gli aerei decollanovento e non con esso.” Henry Ford Oggi vi lascio la mia citazione motivazionale. Analizziamo insieme questa citazione, perché la trovo cosi stimolante. Inizia insegnandoti che non sarai necessariamente supportatoandrai a creare un tuo progetto. Al contrario, avraidi te. “Ma tutti questi problemi ti impediranno di realizzare il tuo progetto? “ No, è il contrario! ti aiuteranno.hai un problema devi trovare una soluzione, che ti permetta di andare avanti. Questo è esattamente ciò che significa questa frase, pensi di averedi te e non puoi arrivarciquesti problemi sono in realtà trampolini per far decollare il tuo progetto. Tutti i ...

Advertising

borghi_claudio : Se dire no al green pass per il lavoro è come andare contromano in autostrada attenti quando passate la frontiera p… - marattin : È stata una lunga notte, quella del populismo mediatico. Ma forse sta finendo davvero. Anche se non potrà dirsi pie… - Giorgiolaporta : Che strano che quando ad esser beccato con coca e trans ci sia un presidente di regione di sinistra, la stampa sia… - a_cecconi : RT @chiarapierii: Oggi sei diventato un po’ più leggero amore mio e l’ho visto nei tuoi occhi quando ti sei guardato le fasce ed era tutto… - writtenbyjoong_ : RT @chiarapierii: Oggi sei diventato un po’ più leggero amore mio e l’ho visto nei tuoi occhi quando ti sei guardato le fasce ed era tutto… -