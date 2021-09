LIVE Fiorentina-Inter 1-3 | Serie A calcio in DIRETTA | Perisic mette il sigillo sui tre punti all’87’!

(Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 Vittoria autoritaria della squadra di Simone Inzaghi che dopo aver subito un primo tempo aggressivo della squadra di Vincenzo Italiano ha ribaltato il punteggio in tre minuti nella ripresa con i goal di Darmian (52?) e Dzeko (55?). Dopo l’ingenua espulsione di Gonzalez al 78? i nerazzurri hanno poi trovato il goal del k.o. conall’87’ 90’+3 FINISCE COSI’!1-3. 90’+3 Colpo di testa di Skriniar con il pallone che finisce sul fondo. 90’+2vicina al poker, cross basso dalla destra diverso Sanchez, anticipato in corner da Odriozola. 90’+1 Circolazione di palla da parte degli uomini di Inzaghi, ormai sicuri della quarta vittoria in questo campionato. 90? Tre minuti di recupero assegnato ...

Questa sera alle 20:45, attesa per un match pronto a far battere il cuore gli amanti del bel calcio: Fiorentina-Inter. La squadra di Italiano è partita molto bene, collezionando 3 vittorie. Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Fiorentina-Inter, la cronaca con gli highlights del match disputato al Franchi per il turno infrasettimanale di Serie A. Fiorentina-Inter 1-3: tabellino, voti e highlights del big match del 'Franchi' tra i viola di Italiano e i nerazzurri di Inzaghi.