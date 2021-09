L’intelligenza artificiale di Amazon punisce gli autisti per errore (Di martedì 21 settembre 2021) All’inizio del 2021, Amazon ha installato telecamere dotate di intelligenza artificiale nei furgoni di consegna di uno dei suoi depositi a Los Angeles. Queste però non sembrano funzionare eccellentemente e alcuni autisti sono stati penalizzati per errore. LEGGI ANCHE > Google Mum, L’intelligenza artificiale che potrebbe cambiare l’idea di Seo L’intelligenza artificiale di Amazon Lo scorso febbraio, Amazon ha annunciato che avrebbe installato telecamere realizzate dalla startup AI-tech Netradyne nei suoi furgoni di consegna a marchio Amazon come innovazione per «tenere al sicuro gli autisti». Questo però ha comportato delle conseguenze impreviste. Come racconta Vice, un autista dello ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 settembre 2021) All’inizio del 2021,ha installato telecamere dotate di intelligenzanei furgoni di consegna di uno dei suoi depositi a Los Angeles. Queste però non sembrano funzionare eccellentemente e alcunisono stati penalizzati per. LEGGI ANCHE > Google Mum,che potrebbe cambiare l’idea di SeodiLo scorso febbraio,ha annunciato che avrebbe installato telecamere realizzate dalla startup AI-tech Netradyne nei suoi furgoni di consegna a marchiocome innovazione per «tenere al sicuro gli». Questo però ha comportato delle conseguenze impreviste. Come racconta Vice, un autista dello ...

