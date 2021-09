L’estate è finita | le imprese azzurre resteranno per sempre

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 settembre 2021) Oggi finisce l’estate, domani sapremo se abbiamo sognato. Cosa è stata questa estate per lo sport italiano. Non c’è il punto interrogativo, non è una domanda. E’ un’affermazione e l’abbuffata di punti esclamativi è gratuita e necessaria. Cosa è stata. Una favola. Un sogno lunghissimo che ogni volta stava per interrompersi e poi ricominciava. Non per farci addormentare, ma per tenerci svegli. Con gli occhi fissi sul teleschermo colorato di un solo colore. L’azzurro. E’ stato tutto molto bello, è stato tutto allo stesso tempo lento – come lo sono i ricordi quando torniamo a frequentarli – e velocissimo, come lo scatto verso la leggenda di Marcell Jacobs.