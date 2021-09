Il Bologna piange la scomparsa di Fogli | «Uno dei nostri simboli più amati»

(Di martedì 21 settembre 2021) “All’età di 83 anni è scomparso questa mattina Romano. Iluno dei suoipiù: 344 presenze con la nostra maglia – dodicesimo fra tutti -, rossoblù per più di dieci anni dal 1957 al 1968 e poi anche da allenatore, prima fonte arretrata del gioco e al contempo uomo di marcatura e appoggio alla regia di Bulgarelli”. Lo annuncia con un cominciato ilcalcio dando la notizia del decesso del calciatore che ha vestito la maglia rossoblu dal 1958 al 1968. Romano, che ben presto esordì anche in Nazionale, con ilha vinto la Mitropa 1961 e lo scudetto del 1964, “segnando il memorabile gol del vantaggio nello spareggio con l’Inter e armonizzando col suo tocco di palla da artista la poesia dell’undici tricolore che ogni appassionato ...

Iluno dei suoi simboli più amati: 344 presenze con la nostra maglia - dodicesimo fra tutti - , rossoblù per più di dieci anni dal 1957 al 1968 e poi anche da allenatore, prima fonte ...- È morto Romano Fogli , uno dei simboli più amati dele icona dell'ultimo scudetto. L'ex centrocampista si è spento a 83 anni questa mattina. Era l'ultimo giocatore titolare della squadra del '64 ancora in vita: 344 presenze con la maglia del ...Il lutto colpisce da vicino il mondo granata: Fogli è cresciuto nelle giovanili del Torino con cui ha esordito nel mondo dei grandi ...Centrocampista e poi allenatore, aveva 83 anni. Giocò 10 anni in Emilia, e vestì anche le maglie di Torino, Milan, Catania. Con la Nazionale 13 presenze, «Corea» compresa ...