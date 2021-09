“Honolulu”, il nuovo programma con Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Ecco il primo ospite (Di martedì 21 settembre 2021) “Honolulu”, debutta su Italia 1 il nuovo programma comico, condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. ospite della prima puntata: Filippo Bisciglia. Debutta su Italia 1 il nuovo programma comico “Honolulu”, prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content, in onda da mercoledì 22 settembre in prima serata e condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. ospite della puntata: Filippo Bisciglia. Fatima Trotta, conduttrice, attrice e showgirl, e Francesco Mandelli, attore, conduttore, regista e musicista, saranno per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021) “”, debutta su Italia 1 ilcomico, condotto dadella prima puntata: Filippo Bisciglia. Debutta su Italia 1 ilcomico “”, prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content, in onda da mercoledì 22 settembre in prima serata e condotto dall’inedita coppia formata dadella puntata: Filippo Bisciglia., conduttrice, attrice e showgirl, e, attore, conduttore, regista e musicista, saranno per ...

