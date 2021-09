GF Vip, Amedeo Goria minaccia: “Non ci sto, voglio parlare col mio agente” (Di martedì 21 settembre 2021) Com’è noto, gli atteggiamenti di Amedeo Goria nei confronti delle donne della Casa del Grande Fratello Vip 6, in primis della compagna di letto Ainett Stephens, non sono piaciuti affatto al pubblico a casa, che in più riprese in questi giorni ha fatto notare come il giornalista sportivo allungasse le mani e come la Stephens ne fosse infastidita, riprendendolo pubblicamente. Da qui il rimprovero di Sonia Bruganelli, che però Goria non ha gradito. GF Vip 5, Amedeo Goria furioso per gli attacchi Quando, parlando a nome di tutti, Sonia Bruganelli ha fatto notare ad Amedeo Goria che doveva davvero darsi una calmata, evitando di allungare le mani e fare eccessivamente il provolone con la coinquilina Ainett Stephens, il giornalista sportivo è parso cadere dalle nuvole. Stessa ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 settembre 2021) Com’è noto, gli atteggiamenti dinei confronti delle donne della Casa del Grande Fratello Vip 6, in primis della compagna di letto Ainett Stephens, non sono piaciuti affatto al pubblico a casa, che in più riprese in questi giorni ha fatto notare come il giornalista sportivo allungasse le mani e come la Stephens ne fosse infastidita, riprendendolo pubblicamente. Da qui il rimprovero di Sonia Bruganelli, che perònon ha gradito. GF Vip 5,furioso per gli attacchi Quando, parlando a nome di tutti, Sonia Bruganelli ha fatto notare adche doveva davvero darsi una calmata, evitando di allungare le mani e fare eccessivamente il provolone con la coinquilina Ainett Stephens, il giornalista sportivo è parso cadere dalle nuvole. Stessa ...

