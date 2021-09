"Devo fingere di avere una storia triste?". Sfogo di Davide Silvestri, l'accusa al Gf Vip: un grosso caso (Di martedì 21 settembre 2021) Davide Silvestri piange. Momento difficilissimo al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che gli ha dato la possibilità di ritornare in televisione dopo L'Isola dei famosi e dopo anni di assenza dal piccolo schermo. Davide è stato nominato dai vipponi della casa ed è piombato nel panico. Nella casa del Gf Vip c'è chi si scaglia contro di lui: Andrea Casalino, ad esempio sostiene che dietro il suo carattere dolce potrebbe nascondersi un concorrente spietato. Davide dice ad Alfonso Signorini di esserci "rimasto di mer***" per la votazione ricevuta. Ora si scontrerà al televoto eliminatorio con Tommaso Eletti. "Che sfigato che sono", dice a Katia Ricciarelli e a Miriana Trevisan. "È una cosa strana. Volevano forse solo essere ascoltati e essere al centro. Pensavano che tu non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)piange. Momento difficilissimo al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che gli ha dato la possibilità di ritornare in televisione dopo L'Isola dei famosi e dopo anni di assenza dal piccolo schermo.è stato nominato dai vipponi della casa ed è piombato nel panico. Nella casa del Gf Vip c'è chi si scaglia contro di lui: Andrea Casalino, ad esempio sostiene che dietro il suo carattere dolce potrebbe nascondersi un concorrente spietato.dice ad Alfonso Signorini di esserci "rimasto di mer***" per la votazione ricevuta. Ora si scontrerà al televoto eliminatorio con Tommaso Eletti. "Che sfigato che sono", dice a Katia Ricciarelli e a Miriana Trevisan. "È una cosa strana. Volevano forse solo essere ascoltati e essere al centro. Pensavano che tu non ...

