Deathloop e i giochi PS5 dominano la classifica di vendite in UK

Deathloop ha debuttato alla posizione numero 1 in UK in una settimana dominata da PS5. Anche le vendite di giochi per Nintendo Switch sono aumentate leggermente dopo il calo dei prezzi. Tuttavia, queste sono solo vendite fisiche e non contano i download digitali, quindi è molto probabile che le prestazioni di Deathloop siano significativamente più elevate. Bethesda attualmente non condivide i dati sui download digitali. Vale anche la pena notare che Deathloop non è stato lanciato su piattaforme Xbox e che la sua console principale è ancora al suo primo anno, quindi la sua base di installazione rimane bassa.

