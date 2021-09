Covid | Biden | “Ci sarà un’altra pandemia”

(Di martedì 21 settembre 2021) Lottare contro il, ma anche “fare i passi necessari per prepararci alla prossima”. E’ quanto ha detto il presidente Usa Joenel suo discorso all’Onu, aggiungendo che “sicuramente ce ne”. Chiama, inoltre, tutti a raccolta perché c’è la possibilità che con il Coronavirus si sviluppino “varianti più violente o pericolose”. Nel suo discorsoha sottolineato come “molte delle principali sfide non possono essere affrontate con la forza delle armi, le bombe e i proiettili non possono difenderci dale dalle sue future varianti”. “Per combattere la, abbiamo bisogno di un atto collettivo di scienza e volontà politica – ha aggiunto – abbiamo bisogno di immunizzazioni al più presto e di aumentare l’accesso ...

... ha detto il presidente americano Joeintervenendo alla 76esima Assemblea generale delle ... Dobbiamo unirci per affrontare le minacce urgenti come il- 19, il cambiamento climatico o minacce ......"i passi necessari per prepararci ad affrontarla" Lottare contro il, ma anche "fare i passi necessari per prepararci alla prossima pandemia ". E' quanto ha detto il presidente Usa Joenel ...Proprio sull’impatto del Covid Biden principia il suo discorso: “Lavoreremo insieme per salvare vite umane, sconfiggere il Covid-19 ovunque e prendere le misure necessarie per prepararci alla prossima ...L'appello del presidente americano all'Onu perché si facciano 'i passi necessari per prepararci ad affrontarla' ...