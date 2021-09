Clima | Camera commercio Milano | imprese pronte a vincere sfida sostenibilità 2

(Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) - Sala ha spiegato che "i 400 giovani che giungeranno ada ogni parte del mondo, insieme alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, ben rappresentati da molti startupper, sapranno dare una un messaggio concreto di adesione al Green Deal europeo, mostrando l'entusiasmo e la voglia di agire di cui abbiamo tutti bisogno". Catriona Graham, console generale britannico a, ha detto che "questa città è sempre in prima linea nell'innovazione, ma quest'anno più che mai avremo bisogno di quello spirito. Sono lieta di essere qui mentreospita la conferenza Pre-Cop26 e il vertice Youth4te in collaborazione con il Regno Unito. Ma la nostra attenzione congiunta sullanon deve finire e non finirà dopo la conclusione di questi eventi. Questo è invece l'inizio di un ...

Advertising

calvi1956 : RT @FraGalli93: Clima:Camera Commercio, imprese pronte a sfida - FraGalli93 : Clima:Camera Commercio, imprese pronte a sfida - LogToGreen : Clima:Camera Commercio, imprese pronte a sfida - ioloraccolgo : Clima:Camera Commercio, imprese pronte a sfida - AlfioSerafico : @GuidoCrosetto @DavidSassoli Questo è il clima che ha voluto la politica siamo passati da cantare sui balconi tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Camera

Agenzia ANSA

...non indifferente agli investimenti per ilma che ha incontrato e continua a incontrare una fiera opposizione da parte di alcuni imprenditori e gruppi industriali . In particolare, dalla...Milano vuole essere protagonista del dibattito sul, ospiterà nella prossima settimana il Youth4Climate e Pre - COP26 e oggi a Palazzo ... Hanno partecipato all'incontro promosso dalladi ...(Adnkronos) - Sala ha spiegato che "i 400 giovani che giungeranno a Milano da ogni parte del mondo, insieme alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, ben rappresentati da molti startupper, sapranno ...Alla Camera di Commercio di Milano presentati gli incontri preparatori sul tema "clima" in vista del summit di Glasgow a novembre.