Atalanta-Sassuolo 1-0, Gosens in scivolata porta in vantaggio la Dea – Segui la diretta (Di martedì 21 settembre 2021) Nell'incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A turno di riposo per Palomino in difesa e Maehle sulla fascia. Inedita mediana di centrocampo formata da De Roon e Koopmeiners. Ancora panchina per Ilicic a vantaggio di Malinovskyi. Dionisi rivoluziona l'attacco scegliendo Defrel e Traore come trequartista Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Traore, Boga; Defrel. All. Dionisi Primo Tempo 12? Imbucata centrale degli ospiti, Traore verticalizza su Defrel che elude l'intervento di Demiral e di fronte a Musso calcia alle stelle 3? vantaggio Atalanta! Combinazione sulla ...

