Ascolti TV 20 settembre | flop per Grande Fratello Vip con Gianmaria pronto a denunciare Soleil

(Di martedì 21 settembre 2021) Giornata ricca di trasmissioni che hanno inciso grossomodo sugli indici diTV del 20. In prima serata si sono date battaglia i due programmi di punta il GF VIP sul cinque e I bastardi di Pizzofalcone sul primo canale. Nel preserale la corona è andata a Marco Liorni mentre nel DayTime pomeridiano hanno trionfato sia Uomini e Donne che Una Vita.TV di ieri 20, il GF VIP dà spettacolo con le scintille traPrima di tutto passiamo in rassegna il Prime Time di ieri. Rai 1 ha trasmetto la fiction I bastardi di Pizzofalcone, guardata da quasi 4.5 milioni di telespettatori e uno share del 21.8%. Tali numeri hanno superato largamente ilVip con il 17.5% di share. In questa terza puntata ne ...

Terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip e terza sconfitta consecutiva. Glitv di ieri, lunedì 202021, hanno fatto registrare 2.578.000 telespettatori, share del 17.5%, per il reality show condotto da Alfonso Signorini . Ad oggi il primo appuntamento della ...tv 202021: Podio Access Prime Time Rai1 Soliti Ignoti " Il Ritorno si impone con 4.699.000 spettatori con il 20% di gradimento. Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 3.265.000 ...