A Montecitorio si spacca la Lega. I salviniani ortodossi non votano la fiducia

Il dato politico - una Lega che si scopre divisa, l'opposto di quel partito leninista che ha sempre pensato di essere - piomba nel tardo pomeriggio nel cortile di Montecitorio spiazzando tutti. "Gli assenti saranno in tutto una decina", diceva un deputato di fede giorgettiana (il riferimento è al numero due della Lega Giancarlo Giorgetti) varcando il portone della Camera, prima di votare la fiducia sul secondo decreto Green Pass, quello che riguarda trasporti e scuola. I fatti a fine giornata andranno diversamente. Gli assenti tra gli scranni leghisti superano i 40, per l'esattezza sono 41 su 132 deputati. Si parla di circa il 30% dei parlamentari. Un segnale che arriva dai fedelissimi di Matteo Salvini e che non passa inosservato, al netto della campagna elettorale in corso. Sono loro che hanno deciso di sposare ...

