Vela | Italia convincente nel Nacra 17 anche con le seconde linee Buoni segnali per Germani-Bertuzzi nei 49erFX

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 settembre 2021) A Salonicco si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionati Europei 2021 delle tre classi olimpiche acrobatiche17, 49er e, che hanno cominciato di fatto il nuovo ciclo a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. Bilancio complessivo abbastanza positivo in casa, soprattutto grazie alla splendida medaglia d’argento conquistata da Gianluigi Ugolini e Alice Cialfi con il catamarano misto foiling. Il movimento tricolore si conferma dunque in grande salute per quanto riguarda il17, dopo il trionfo olimpico di Ruggero Tita e Caterina Banti in quel di Tokyo. Già tre volte campione del mondo a livello juniores, Ugolini si toglie così la prima grande soddisfazione della carriera tra i senior in coppia con la giovanissima prodiera Alice Cialfi, chiamata in extremis a sostituire per l’occasione ...