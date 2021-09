Tennis, ranking Atp: top 10 invariata, Berrettini al 7° posto (Di lunedì 20 settembre 2021) Guida Djokovic, per l'Italia nove giocatori tra i migliori 100 ROMA - Nessuna variazione nella top 10 della classifica Atp. In testa c'è sempre Novak Djokovic, che precede di oltre 1.500 punti il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) Guida Djokovic, per l'Italia nove giocatori tra i migliori 100 ROMA - Nessuna variazione nella top 10 della classifica Atp. In testa c'è sempre Novak Djokovic, che precede di oltre 1.500 punti il ...

