Advertising

orizzontescuola : Supplenze docenti 2021/22: convocazioni, risposte, scorrimento graduatorie, punteggi [LO SPECIALE] - arcidiocesi : ELENCO DEGLI ASPIRANTI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA CON MESSA A DISPOSIZIONE DISPONIBILI PER LE SUPPLENZE… - Cecilia79940221 : RT @cime_tempestose: @PasqualeVespa @AssociazioneDDL @ProfPBianchi @mariopittoni @MIsocialTW I docenti precari con più di 36 mesi di serviz… - GazzettaDellaSc : Supplenze docenti 2021, calcoliamo il punteggio. Quanto vale il servizio su sostegno fino al 30 giugno 2022… - MariaCalise1983 : RT @cime_tempestose: @PasqualeVespa @AssociazioneDDL @ProfPBianchi @mariopittoni @MIsocialTW I docenti precari con più di 36 mesi di serviz… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze docenti

Duemila rinunce dia Milano, mille a Torino, 480 a Brescia, e a Firenze circa 500 rinunce ... Quasi in contemporanea, nel pomeriggio, in diverse città si sono dati appuntamentoe ...: il servizio 2021/22 sarà valido per il nuovo concorso straordinario? Vale solo il servizio svolto nelle scuole statali La prova disciplinare sarà selettiva? Sì La prova ...Oltre 7,4 milioni gli studenti tornati in aula. La cerimonia (condotta da Andrea Delogu e Flavio Insinna) con il Capo dello Stato e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sarà trasmessa da Rai1 ...In Campania assegnato il 76% delle cattedre, in Friuli Venezia Giulia il 40%. Concorsi annuali per fronteggiare le 25-30mila uscite annue fino al 2026 ...