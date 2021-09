Serie C 2021/2022, un ottimo Avellino blocca il Monopoli: termina 0-0 al Veneziani (Di lunedì 20 settembre 2021) Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del Monopoli. I pugliesi infatti, nel posticipo della quarta giornata di Serie C 2021/2022, hanno raccolto solamente uno 0-0 in casa contro l’Avellino di Braglia. Per gli irpini si tratta del quarto pareggio consecutivo ma la sensazione è che stasera meritassero qualcosa di più. Per larghi tratti della partita, infatti, è stato un dominio da parte dei campani con le più grandi occasioni che sono arrivate sui piedi di Kanoute, una nel primo e l’altra nel secondo tempo. Bene anche Di Gaudio e Tito. Per il Monopoli, invece, una prestazione abbastanza deludente. L’unica nota positiva di stasera è sicuramente la classifica, che vede i pugliesi ancora in testa a quota 10 in concomitanza con il Bari. RIVIVI IL LIVE DI ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del. I pugliesi infatti, nel posticipo della quarta giornata di, hanno raccolto solamente uno 0-0 in casa contro l’di Braglia. Per gli irpini si tratta del quarto pareggio consecutivo ma la sensazione è che stasera meritassero qualcosa di più. Per larghi tratti della partita, infatti, è stato un dominio da parte dei campani con le più grandi occasioni che sono arrivate sui piedi di Kanoute, una nel primo e l’altra nel secondo tempo. Bene anche Di Gaudio e Tito. Per il, invece, una prestazione abbastanza deludente. L’unica nota positiva di stasera è sicuramente la classifica, che vede i pugliesi ancora in testa a quota 10 in concomitanza con il Bari. RIVIVI IL LIVE DI ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - GuilleTano5 : RT @repubblica: Calcio, serie A: il Napoli batte l'Udinese 4-0 e vola da solo in testa alla classifica - sportli26181512 : Napoli, Insigne: 'Primi? Per ora non conta nulla': Le parole del capitano azzurro dopo il poker all'Udinese: 'Non d… -