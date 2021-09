La Juventus è una Signora che non riesce a fuggire dal suo passato

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 settembre 2021)-Milan non poteva iniziare meglio per il Milan. Il gol di Morata al terzo minuto ha trasformato le sempre ripide pareti dello Stadium in un muro verticale da scalare a mani nude, a maggior ragione dopo i 95 minuti di avvelenamento fisico e mentale di Anfield: è il famoso effetto-Champions, un prezzo da pagare sconosciuto al Milan degli ultimi otto anni. Pane per i denti di un gruppo giovane, carino e arrogante che si ritiene superiore alla, e con una certa ragione: da quando si è tornati in campo dopo il primo lockdown, la boy-band di Pioli ha raccolto diciannove punti in più dei bianconeri. E allora cosa c'è di meglio di un bel gran premio della montagna fuori categoria per mettere alla prova le proprie ambizioni? Rimasto in debito d'ossigeno nei primi chilometri della salita per eccesso di entusiasmo, il Milan ha tartagliato per ...