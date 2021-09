I Bastardi di Pizzofalcone 3 | le location | dove è stata girata la serie tv

(Di lunedì 20 settembre 2021)) latv Idi3 in onda da lunedì 20 settembre 2021 su Rai 1 per sei serate? Laprincipale è Napoli: numerosi i quartieri che sono al centro delle riprese in esterna, per raccontare i casi di puntata. Lefisse sono: Palazzo Carafa di Santa Severina, nel quartiere San Ferdinando (la sede del Commissariato), il Centro Direzionale (gli uffici di Piras), Largo Sellaria (vive Lojacono), Villa Gallotti a Posillipo (vive Piras) e la Certosa di San Martino, al Vomero. Ma quali sono gli attori principali de Idi3? Di seguito l’elenco: Alessandro Gassmann è Giuseppe ...

Advertising

CiccioniSe : RT @GassmanGassmann: Questa sera, 21.25 @RaiUno I BASTARDI DI PIZZOFALCONE terza stagione!!! ?????? - salernonotizie : Tornano “I bastardi di Pizzofalcone”, su Rai1 la terza stagione della serie - AMarya86 : RT @GassmanGassmann: I Bastardi di Pizzofalcone 3, le foto della terza stagione - TvBlog ?????? - AMarya86 : RT @GassmanGassmann: I Bastardi di Pizzofalcone 3: i colpi di scena e i nuovi personaggi - Panorama ?????? - bubinoblog : GUIDA TV 20 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E ATTACCO AL POTERE 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi Pizzofalcone

Anticipazioni Idi3, Tosca D'Aquino sul suo personaggio: 'Ottavia soffre in silenzio' Nella puntata di Oggi è un altro giorno di lunedì 20 settembre è stata ospite anche Tosca D'Aquino che ...Gassmann tornerà anche nella terza stagione di Idi, in onda su Rai 1 dal 20 settembre. Come definirebbe la famiglia? "Un luogo in cui i figli devono parlare e trovare ascolto. ...Questa sera, lunedì 20 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda I bastardi di Pizzofalcone 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo. La saga della squadra di poliziotti ...Questa sera, 1 settembre, arriva su Rai Uno la nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone, l’amatissima serie ispirata alla fortunata serie ...