Formazioni ufficiali Frosinone-Brescia | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ledi, match della quinta giornata di. Tutto pronto per questo anticipo del turno infrasettimanale con questa sfida sulla panchina tra campioni del mondo: Filippo Inzaghi e Fabio Grosso. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare. Ecco le scelte dal 1? dei due tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.