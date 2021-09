Devastante tromba d’aria in Italia | ingenti danni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un piccolo aeroporto completamente distrutto, una zona agricola in cui i capannoni e le case sono state scoperchiate: sono questi icausati da unache ha colpito la zona di Fossoli, frazione di Carpi, in provincia di Modena. Il tornado, con venti fino a 300 km/h, ha provocatosoprattutto all’aeroporto, che è sede dell’aeroclub e viene utilizzato in prevalenza per il voto da diporto: un hangar e sette velivoli sono stati completamente distrutti, mentre fortunatamente i piloti hanno trovato rifugio nell’edificio, mettendosi in salvo. Non ci sono feriti e i soccorsi di forze dell’ordine e vigili ...