Covid | Mattarella | ' scuola riaperta grazie a vaccini | non deve più chiudere'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - "Quando è comparso il virus, laè stata la prima a doverle sue porte. Ora,alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione, questo nonpiù accadere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico.

È il riconoscimento che il presidente della Repubblica Sergioha fatto ai ragazzi che stanno iniziando un nuovo anno scolastico. Da Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, dove si è ...Sarà un anno speciale, un anno scolastico', dice. 'La scuola deve saper curare le ... L'Istituto Olmo scelto tra le best practies leggi anche: ad Alicudi la scuola più piccola d'Europa ...Ora, grazie alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione, questo non deve più accadere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Pizzo calabro in ...Volevano uscire da casa, tornare con gli amici, e cosi' hanno aiutato tutta la societa'". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di ...