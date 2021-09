Caprari | bestia nera della Roma | tutti i numeri

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 20 settembre 2021) Gianlucae la, una storia da odi et amo. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, con la quale ha vinto un Campionato Allievi Nazionali e un Campionato Primavera, ha segnato contro la sua ex squadra il quarto gol in Serie A diventando una vera e propria. Anche ieri, il giocatore che nell’ultimo giorno di mercato si è trasferito al Verona, è andato a segno per la prima volta con la maglia dell’Hellas., come riporta Opta, anche quando vede Fiorentina è implacabile: anche contro i viola ha segnato 4 gol in carriera. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo ...