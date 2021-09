Ulteriore rilancio per iPhone 11 da 128 GB su Amazon il 19 settembre (Di domenica 19 settembre 2021) Buone notizie per coloro che stanno aspettando l’offerta giusta per acquistare un iPhone 11 ed in questo momento il modello che farà risparmiare qualche euro in più risulta essere il device nero da 128GB, presente su Amazon ad un ottimo prezzo. Con l’arrivo imminente della nuova famiglia di iPhone 13, inevitabilmente i dispositivi di vecchia data riescono a subire un calo di prezzo davvero interessante che gli permette di essere più alla portata di tutti. Come cambia il prezzo dell’iPhone 11 il 19 settembre Occorre tornare sull’argomento, dunque, a qualche settimana di distanza dal nostro ultimo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Buone notizie per coloro che stanno aspettando l’offerta giusta per acquistare un11 ed in questo momento il modello che farà risparmiare qualche euro in più risulta essere il device nero da 128GB, presente suad un ottimo prezzo. Con l’arrivo imminente della nuova famiglia di13, inevitabilmente i dispositivi di vecchia data riescono a subire un calo di prezzo davvero interessante che gli permette di essere più alla portata di tutti. Come cambia il prezzo dell’11 il 19Occorre tornare sull’argomento, dunque, a qualche settimana di distanza dal nostro ultimo ...

