Russia Unita al 41% col 15% delle schede scrutinate

Advertising

you_trend : ???? #Russia: stando ai risultati preliminari delle elezioni della Duma (la Camera bassa del Parlamento), il partito… - castellettir : L’app Voto intelligente lanciata dal team di Navalnyj suggerisce circoscrizione per circoscrizione il candidato da… - Michele00410624 : MOSCA, 19/9 - Exit poll assegnano il 45,2% dei consensi a Russia Unita, partito di Vladimir Putin. Al secondo posto… - Clarembaldo : RT @omoscatelli: Exit poll: Partito governativo #Russia Unita al 45,2% (circa 10 punti percentuali meno del 2016), Partito comunista al 21… - LarcItaliano : RT @bordoni_russia: Spoglio al 15% Russia Unita 41% (-13%) Comunisti 24% (+11%) Zhirinovsky 9% (-4%) Gente Nuova 7% (non presente) Mironov… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Unita

si assicura il 41,17% dei voti nelle elezioni della Duma (camera bassa) con il 15,01% delle schede scrutinate. Lo dice la Commissione elettorale centrale, citata dalla Tass. Il Partito ..., il partito di Putin, si assicura il 41,17% dei voti nelle elezioni della Duma (Camera bassa) con il 15,01% delle schede scrutinate. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale. Il ...Gli exit poll assegnano il 45,2% dei consensi a Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin. Al secondo posto, con il 21%, il Partito Comunista, al terzo (8,7%) il Partito Liberale Democrat ...I risultati preliminari delle elezioni legislative in Russia vedono Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, in testa ma in deciso calo rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito ...