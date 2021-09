Advertising

Agenzia_Ansa : La 26/a edizione di Acea Run Rome The Marathon è stata vinta dal keniano Clement Langat Kiprono e, nella gara femmi… - infoitsport : Maratona di Roma al keniano Kiprono. La sua connazionale Cherono vince la gara femminile - infoitsport : Maratona di Roma al keniano Kiprono - stefania_mileto : Oggi si è corsa la maratona di Roma e io l'ho saputo solo mezz'ora fa. Manco la sindaca ha twittato x pubblicizzare l'evento. Vabbé - CorriereCitta : Roma, la maratona si apre con l’inno di Mameli suonato dalla Banda della Polizia Locale (VIDEO)… -

Nella gara femminile la squadra keniana ha completato la festa con il sigillo di Peris Lagat Cherono , vittoriosa in 2h29'29", battendo la connazionale Judith Jurubeth in 2h30'50" e l'etiope Jifar ...Africa ancora padrona delladi. La 26edizione della Acea Run Rome The Marathon, tornata stamattina all'alba (sparo dello starter da via dei Fori Imperiali alle 6.45) dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia, è ...La Capitale torna a correre con la Maratona di Roma, anche la sindaca Virginia Raggi questa mattina tra i partecipanti, un’edizione particolare con lo start alle prime luci dell’alba. La sindaca ha pe ...Il keniota Kiprono si è imposto tra gli uomini con un tempo di 2h08'23", la connazionale Cherono prima donna al traguardo con 2h29'29" ...