Moto2, Mondiale 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 19 settembre 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di Moto2 aggiornata. La stagione inizia con i primi due appuntamenti in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Ultima tappa del campionato in programma a Valencia a novembre. LA classifica Gardner 271 R. Fernandez 237 Bezzecchi 190 Lowes 140 Canet 119 A. Fernandez 118 Di Giannantonio 108 Ogura 104 Schrotter 84 Vierge 75 Navarro 71 Roberts 59 Vietti 53 Arbolino 41 Bendsneyder 40 Chantra 35 Beaubier 28 Arenas 23 Ramirez ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Ladeldi. La stagione inizia con i primi due appuntamenti in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Ultima tappa del campionato in programma a Valencia a novembre. LAGardner 271 R. Fernandez 237 Bezzecchi 190 Lowes 140 Canet 119 A. Fernandez 118 Di Giannantonio 108 Ogura 104 Schrotter 84 Vierge 75 Navarro 71 Roberts 59 Vietti 53 Arbolino 41 Bendsneyder 40 Chantra 35 Beaubier 28 Arenas 23 Ramirez ...

Advertising

zazoomblog : Classifica Moto2 Mondiale 2021: Remy Gardner sempre in testa Bezzecchi 3° a -81 - #Classifica #Moto2 #Mondiale #20… - FranckyHawk29 : La Spagna ha un nuovo Fenomeno nel Mondiale delle derivate di serie. Dopo il Mondiale SSP300, adesso sta emergendo… - DelbonoRoberto : Raul vince davanti a Gardner che limita i danni in chiave mondiale.. 3o Canet #MisanoGP #moto2 @SkySportMotoGP - Nick_cannonier : Ok che il rinnovo col team Leopard è stato firmato e quindi Dennis farà un altro anno in #Moto3 nel 2022, ma vedend… - sportli26181512 : Moto2, GP Misano. Raul Fernandez in pole, 2° Lowes, 3° A. Fernandez. 8° Bezzecchi: Raul Fernandez si conferma rooki… -